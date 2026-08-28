Isparta’da orman yangını alarmı: 3 gün için kritik uyarı

Isparta Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında kentte ve Batı Akdeniz’de beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde özellikle Ege ve Batı Akdeniz’de hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının düşük ve rüzgârın kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta Valiliği, söz konusu hava koşullarının orman yangını riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Anız ve bahçe atıkları yakılmamalı

Valilik tarafından yapılan uyarıda, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde alınması gereken önlemler sıralandı.

Bu kapsamda;

Anız, bahçe ve sera atıklarının yakılmaması,

Ormanlara giriş kısıtlamalarına kesinlikle uyulması,

Kritik günlerde mesire alanlarında dahi ateş yakılmaması,

Sigara izmariti ve yangına neden olabilecek maddelerin doğaya atılmaması,

Kaynak, spiral ve benzeri kıvılcım çıkaran araçların kullanılmaması,

Tarımsal faaliyetlerde gerekli yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması

istendi.

Isparta Valiliği’nden vatandaşlara çağrı

Valilik, özellikle önümüzdeki üç günlük süreçte vatandaşların yangına karşı daha duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın tedbirli ve duyarlı olmaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın bir araya geldiği dönemlerde küçük bir ihmalin dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Isparta’da 28-30 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların orman yangını riskine karşı daha dikkatli olması isteniyor.



