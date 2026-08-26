Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!

Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2026 23:08
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Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
 
Isparta Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla başlatılan ulaşım atağı kapsamında, şehrin ana arterlerinden biri olan Gölcük Caddesi modern bir çehreye kavuşturuluyor.
 

Özkanlar Kavşağı’ndan Başlayan Kapsamlı Dönüşüm

Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımlarının önemli duraklarından biri Özkanlar Kavşağı ile Gölcük Caddesi hattı oldu.
 
Gece gündüz demeden mesai yapan belediye ekipleri, caddedeki kullanım ömrünü tamamlamış ve zamanla yıpranmış olan eski asfalt tabakasını titizlikle kazıyarak kaldırdı. Söküm işlemlerinin hemen ardından başlatılan yeni ve dayanıklı asfalt serimiyle cadde, sürücüler için konforlu bir sürüş zeminine hazırlanıyor.
 

Güvenli ve Modern Ulaşım Altyapısı

Gölcük Caddesi’nde yürütülen kapsamlı çalışmalarla hem araç sürücülerinin sürüş güvenliğinin artırılması hem de yaya ulaşımının daha rahat hale getirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin özverili temposu, Isparta’nın ulaşım altyapısını modernize eden örnek projelerden biri olarak öne çıkıyor.
 
Vatandaş memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla altyapı hamlelerine devam eden Isparta Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklarda da asfalt yenileme programını planlanan takvim dâhilinde sürdürecek.
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