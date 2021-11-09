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Isparta'da narkotik operasyon! dedektör burunlar görevde!

Isparta'da narkotik operasyon! dedektör burunlar görevde!
ISPARTA
G.Tarihi: 08.11.2021 16:45
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ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
08 Kasım 2021

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 02-05 Kasım 2021 tarihleri lirasında icra edilen faaliyetle neticesinde; toplam (408) kullanımlık Sentetik Cannabioid  (Bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (39) gram Eroin, (6) gram Metamfetamin, (3) gram Esrar ve (2) adet Uyuşturucu  hap ele geçirilmiş olup, olaya karışan (8) şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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