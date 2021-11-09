Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 02-05 Kasım 2021 tarihleri lirasında icra edilen faaliyetle neticesinde; toplamkullanımlık Sentetik Cannabioidemdirilmiş kağıt uyuşturucu,gram Eroin,gram Metamfetamin, (3) gram Esrar ve (2) adet Uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, olaya karışan (8) şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.