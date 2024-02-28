Isparta'da Minik Hamleler Projesi İmzalandı

Minik Hamleler Projesi İmzalandı: Satrançla Zekâ ve Sosyal Gelişime Destek

İmza Törenine Vali Aydın Baruş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Özgür Uygur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen Katıldı

Isparta'da çocuklara satranç sporunu tanıtmak, öğretmek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Minik Hamleler Projesi" imzalandı. Vali Aydın Baruş'un nezaretinde gerçekleşen törende protokole, Vali Aydın Baruş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Özgür Uygur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen imza attı.

Vali Baruş, imza töreninde yaptığı açıklamada, çocukların teknolojiye olan bağımlılıklarının sağlıkları üzerinde ve sosyal gelişimleri önünde önemli bir olumsuzluk oluşturduğunu belirtti. Teknoloji bağımlılığından kurtulmanın bir yolunun spor yapmak olduğunu vurgulayan Vali Baruş, bu sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zeka anlamında da gelişimi desteklediğini ifade etti. Protokolün, çocukların zeka gelişimlerine katkıda bulunmayı ve sosyalleşmelerine destek olmayı amaçladığını belirterek, satranç öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Protokol kapsamında Isparta genelinde 42 bağımsız anaokulunda öğrencilere yönelik satranç eğitimi verilmesi planlanıyor. Vali Baruş, bu sayının artmasını ve sadece bağımsız anaokullarında değil, aynı zamanda ana sınıflarında da satranç eğitiminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Protokolün ilimizdeki öğrencilere, çocuklara ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da konuşmasında Minik Hamleler Projesi'nin çocuklar için önemli bir adım olduğunu belirterek, bu projenin çocuklara özgü malzemelerle hazırlandığını ve minik hamlelerin ileriye dönük büyük başarılara yol açacağını ifade etti. Tulay, satrançla iç içe yetişen çocukların ileriki hayatlarında başarılı olduklarını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Minik Hamleler Projesi, çocuklara satrancı sevdirmeyi ve zekâ ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.