Isparta Valisi Aydın Baruş, IGSİAD’ın Konuğu Oldu

IGSİAD’ın 2024 yılı faaliyet döneminde düzenlediği üyeler arası Olağan Kahvaltılı Toplantısı'na konuk olan Isparta Valisi Aydın Baruş, 23 Şubat 2024 tarihinde Barida Hotels Shakespeare Coffee&Bistro’da gerçekleşen etkinlikte üyelerle bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıya katılan üyelerle tanışan Vali Baruş, girişimci sanayicilerin ve iş insanlarının bulunduğu bir ortamda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davet için teşekkür etti. Konuşmasında, Isparta'da geçirdiği iki yıl süresince şehri tanımaya ve gelişim potansiyelini değerlendirmeye çalıştığını belirten Vali Baruş, şehrin güzellikleri ve yaşanabilirliği hakkında övgüde bulundu.

Vali Baruş, Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi için yapılan çalışmalara değinirken, tarımsal arazilerin sınırlı genişleme imkanı sunduğunu ve bu nedenle Isparta'nın hizmet sektörüne odaklanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, turizmin önemine vurgu yaparak Davraz'ın yılın her döneminde değerlendirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Vali Baruş, girişimcileri cesaretlendirdi ve iş yapmak isteyenlerin kendilerine danışmalarını istedi. Kurumlarının iş insanlarına destek olmaya hazır olduğunu vurgulayarak, birlikte değerlendirme ve işbirliği çağrısında bulundu.

Kahvaltılı toplantının samimi bir atmosferde geçmesinin ardından, IGSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI, Vali Aydın Baruş’a teşekkür belgesi takdim etti.