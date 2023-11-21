Isparta'da Kumar Operasyonu!

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince,11-18/11/2023 tarihleri arasında ilimizde faaliyet gösteren 172 işyerine yapılan denetlemede;
* 4 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten,
* 1 işyerine ruhsat dışı faaliyet göstermekten,
* 1 işyerine kapanış saatlerine riayet etmemekten tutanak düzenlenmiş olup gereği için ilgili kurumlarla yazışma yapılmıştır.
Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynandığı tespit edilmiş, kumar oynayan 4 şahsa 16.220 TL para cezası uygulanmış, 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılmış ve 2.200 TL para ele geçirilerekmülkiyeti kamuya geçirilmiştir.
Suç ve suçlularla mücadelemiz 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edecektir.