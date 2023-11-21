Isparta'da Kumar Operasyonu!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince,tarihleri arasında ilimizde faaliyet gösterenişyerine yapılan denetlemede;* 4 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten,* 1 işyerine ruhsat dışı faaliyet göstermekten,* 1 işyerine kapanış saatlerine riayet etmemekten tutanak düzenlenmiş olup gereği için ilgili kurumlarla yazışma yapılmıştır.Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynandığı tespit edilmiş, kumar oynayanpara cezası uygulanmış,kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılmış veele geçirilerekmülkiyeti kamuya geçirilmiştir.Suç ve suçlularla mücadelemiz 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edecektir.