Aranan Şahıs, Hırsızlık ve Kaçma Suçundan Yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizin kararlı çalışmaları neticesinde, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Hırsızlık ve Hükümlü/Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan S.T. isimli şahıs, 19 Yıl, 6 Ay, 20 Gün hapis cezasıyla aranıyordu. Şahıs, bulunduğu ikametin arka kısmındaki pencereden kaçmaya çalışırken ekiplerimizce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.