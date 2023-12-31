"Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden İşyeri Denetimleri ve Kumar Operasyonu"

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 20 Kasım - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında il genelinde faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Yapılan denetimler sonucunda, 423 işyerinden 10 tanesi mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca, 28 Aralık 2023 tarihinde Pirimehmet Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernek denetlendi. Kontrol sırasında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 5 şahsa toplamda 20.275 TL para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı ve 2.750 TL para kamuya geçirildi.

Emniyet birimleri, suç ve suçlularla mücadelede 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir çalışma yürüteceğini kamuoyuna duyurdu.