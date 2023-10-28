CHP İl Başkanı Vedat Şenol: "Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Engel Tanımaz!"
Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığıyla önemli bir açıklama yaptı.
Şenol, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığı ile birlikte, devlet kurumları, siyasi partiler ve derneklerin 29 Ekim'i coşkulu bir şekilde kutlamaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle planlanan bazı etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.
29 Ekim Pazar günü, parti olarak bir fener alayı düzenleyeceklerini açıklayan Şenol, Isparta halkını bu özel etkinliğe katılmaya davet etti. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nın bağımsızlık savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönemi olduğunu vurgulayarak, bu tarihi günü hiçbir gücün engelleyemeyeceğini dile getirdi.
Açıklamasının devamında Şenol, CHP Genel Merkezi'nin tüm il örgütleri ve belediyeleri ile birlikte 29 Ekim törenlerini coşkuyla kutlama konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bu kutlamaların, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde geçmesi gerektiğini ifade etti.
Isparta olarak, devletin ve hükümetin resmi törenlerine katılacaklarını belirten Şenol, geçmiş yıllarda CHP ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Fener alayı etkinliğinin geleneksel hale geldiğini ve bu yıl da 29 Ekim'de saat 19.00'da yapılacak Fener alayı yürüyüşüne davet etti.
Bu etkinliğin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve coşkulu bir şekilde paylaşmak için güzel bir fırsat olduğunu belirten Şenol, halkı bu etkinliğe katılmaya ve bu önemli tarihi günü coşkuyla kutlamaya davet etti.
Cumhuriyet Bayramı'nın, Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı özel bir gün olduğuna vurgu yapan Vedat Şenol, herkesin bu anlamlı günü coşkuyla kutlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığıyla önemli bir açıklama yaptı.
Şenol, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığı ile birlikte, devlet kurumları, siyasi partiler ve derneklerin 29 Ekim'i coşkulu bir şekilde kutlamaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle planlanan bazı etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.
29 Ekim Pazar günü, parti olarak bir fener alayı düzenleyeceklerini açıklayan Şenol, Isparta halkını bu özel etkinliğe katılmaya davet etti. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nın bağımsızlık savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönemi olduğunu vurgulayarak, bu tarihi günü hiçbir gücün engelleyemeyeceğini dile getirdi.
Açıklamasının devamında Şenol, CHP Genel Merkezi'nin tüm il örgütleri ve belediyeleri ile birlikte 29 Ekim törenlerini coşkuyla kutlama konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bu kutlamaların, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde geçmesi gerektiğini ifade etti.
Isparta olarak, devletin ve hükümetin resmi törenlerine katılacaklarını belirten Şenol, geçmiş yıllarda CHP ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Fener alayı etkinliğinin geleneksel hale geldiğini ve bu yıl da 29 Ekim'de saat 19.00'da yapılacak Fener alayı yürüyüşüne davet etti.
Bu etkinliğin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve coşkulu bir şekilde paylaşmak için güzel bir fırsat olduğunu belirten Şenol, halkı bu etkinliğe katılmaya ve bu önemli tarihi günü coşkuyla kutlamaya davet etti.
Cumhuriyet Bayramı'nın, Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı özel bir gün olduğuna vurgu yapan Vedat Şenol, herkesin bu anlamlı günü coşkuyla kutlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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29 Ekim'e sayılı günler kaldı.
İl Başkanı Şenol, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza hiçbir güç engel olamaz dedi.
CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol açıklamasında; ''Cumhuriyet bayramımızı kutlamamıza hiçbir güç engel olamaz.
Hem devletin kurumları hem de siyasi partiler ve dernekler 29 Ekim'i coşkulu bir şekilde kutlamalılar.''
Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'e sayılı günler kala planlanan birçok kutlama etkinliğinin İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi.
29 Ekim Pazar günü parti olarak bir fener alayı düzenleyeceklerini söyleyen ve Ispartalıları fener alayına davet eden İl Başkanı Şenol,
bağımsızlığımızın 100. yılını kutlamamızı hiç kimse engelleyemez dedi.
Şenol, açıklamasının devamında ise; ''29 Ekim törenleri bu yıl 100. yıl törenleri olarak geçiyor.
Yani tarihi öneme haiz bir yıldayız aslında.
29 Ekim törenlerinin bütün Türkiye'de coşkuyla kutlanması için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir çalışma yürüttü ve bütün il örgütleri ve belediyelerimiz bu konuda yoğun bir çalışma içinde.
Tabii ki devletin de resmi törenleri var.
Özellikle İsrail'in Filistin'e saldırması sürecinde bazı etkinliklerin iptal edilmesi gibi duyumları da alıyoruz ülke çapında.
Bence çok yanlış.
Örneğin 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Filistin'e dayanışma mitingi, o güne denk gelmemesi lazımdı.
Yani gölgelememek lazım.
Bir de 29 Ekim bizim bağımsızlık savaşımızın, Cumhuriyetimizin ilanı. Yani bir devletin kuruluşudur.
Bu Cumhuriyet çok önemlidir.
Hele hele günümüzde Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırıldığını da düşünürsek Cumhuriyet bayramızı kutlamamıza hiçbir güç engel olamaz.
Hem devletin kurumları hem de siyasi partiler ve dernekler 29 Ekim'i coşkulu bir şekilde kutlamalıdırlar.
Isparta olarak da biz devletin tabii ki hükümetin, valiliğin resmi törenlerine katılacağız.
Geçmiş dönemde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve komite kurarak diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber Fener alayı düzenlemiştik iki yıl üst üste.
Bizden sonra Isparta Belediyesi bu uygulamayı devam ettirdi.
Günümüzde de devam ettiriyor.
Valiliğin ve belediyenin yaptığı törenin dışında bizim Cumhuriyet Halk Partisi ve sivil toplum kuruluşları ile beraber pazar günü saat 7'de Fener alayı yürüyüşümüz olacak.
Partimizin önünden hareket ederek Mimar Sinan Caddesi boyunca arkasından, hamamın arkasından, Atatürk Parkı'nın altından hükümet meydanına kadar sürecek bir yürüyüşümüz olacak.
Orada da nihayete erdireceğiz.
Halkımızı bu etkinliğimize, bu Fener alayı yürüyüşümüze katılmaya davet ediyorum.
Güzel, coşkulu bir kutlama olmasını umuyorum.
Elimizden geldiğinde yapacağız bu konuda.'' Dedi.