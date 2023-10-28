CHP İl Başkanı Vedat Şenol: "Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Engel Tanımaz!"

Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığıyla önemli bir açıklama yaptı.

Şenol, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlama kararlılığı ile birlikte, devlet kurumları, siyasi partiler ve derneklerin 29 Ekim'i coşkulu bir şekilde kutlamaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle planlanan bazı etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdi.

29 Ekim Pazar günü, parti olarak bir fener alayı düzenleyeceklerini açıklayan Şenol, Isparta halkını bu özel etkinliğe katılmaya davet etti. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nın bağımsızlık savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönemi olduğunu vurgulayarak, bu tarihi günü hiçbir gücün engelleyemeyeceğini dile getirdi.

Açıklamasının devamında Şenol, CHP Genel Merkezi'nin tüm il örgütleri ve belediyeleri ile birlikte 29 Ekim törenlerini coşkuyla kutlama konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bu kutlamaların, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde geçmesi gerektiğini ifade etti.

Isparta olarak, devletin ve hükümetin resmi törenlerine katılacaklarını belirten Şenol, geçmiş yıllarda CHP ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Fener alayı etkinliğinin geleneksel hale geldiğini ve bu yıl da 29 Ekim'de saat 19.00'da yapılacak Fener alayı yürüyüşüne davet etti.

Bu etkinliğin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve coşkulu bir şekilde paylaşmak için güzel bir fırsat olduğunu belirten Şenol, halkı bu etkinliğe katılmaya ve bu önemli tarihi günü coşkuyla kutlamaya davet etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın, Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı özel bir gün olduğuna vurgu yapan Vedat Şenol, herkesin bu anlamlı günü coşkuyla kutlaması gerektiğini sözlerine ekledi.















29 Ekim'e sayılı günler kaldı.İl Başkanı Şenol, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza hiçbir güç engel olamaz dedi.CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol açıklamasında; ''''Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'e sayılı günler kala planlanan birçok kutlama etkinliğinin İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi.29 Ekim Pazar günü parti olarak bir fener alayı düzenleyeceklerini söyleyen ve Ispartalıları fener alayına davet eden İl Başkanı Şenol,bağımsızlığımızın 100. yılını kutlamamızı hiç kimse engelleyemez dedi.Şenol, açıklamasının devamında ise; ''' Dedi.