Isparta'da KÖFN Konserine Hazır Mıyız?

Türk Telekom Selfyfest’23, Çaylaklar Haftası'nda Öğrencilerle Buluşuyor

Isparta'da öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını coşkuyla karşılamak için düzenlenen "Çaylaklar Haftası" etkinlikleri, Türk Telekom Selfyfest’23 ile renklenecek. Etkinlikler, bir dizi eğlenceli oyun, yarışma, kariyer buluşmaları ve konserlerle dolu olacak.

Türk Telekom Selfyfest’23 Programı

Tarih: 12 Ekim Perşembe

12 Ekim Perşembe Açık Hava Aktiviteleri: 12.00 – 19.00 saatleri arasında

12.00 – 19.00 saatleri arasında DJ Cihan Hatipoğlu - MC Ali Tınaz Performansı: 19.00 - 22.00 saatleri arasında

19.00 - 22.00 saatleri arasında KÖFN Konseri: 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda