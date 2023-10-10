Isparta'da KÖFN Konserine Hazır Mıyız?
Türk Telekom Selfyfest’23, Çaylaklar Haftası'nda Öğrencilerle Buluşuyor
Isparta'da öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını coşkuyla karşılamak için düzenlenen "Çaylaklar Haftası" etkinlikleri, Türk Telekom Selfyfest’23 ile renklenecek. Etkinlikler, bir dizi eğlenceli oyun, yarışma, kariyer buluşmaları ve konserlerle dolu olacak.
Türk Telekom Selfyfest’23 Programı
Türk Telekom Selfyfest’23, Çaylaklar Haftası'nda Öğrencilerle Buluşuyor
Isparta'da öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını coşkuyla karşılamak için düzenlenen "Çaylaklar Haftası" etkinlikleri, Türk Telekom Selfyfest’23 ile renklenecek. Etkinlikler, bir dizi eğlenceli oyun, yarışma, kariyer buluşmaları ve konserlerle dolu olacak.
Türk Telekom Selfyfest’23 Programı
- Tarih: 12 Ekim Perşembe
- Açık Hava Aktiviteleri: 12.00 – 19.00 saatleri arasında
- DJ Cihan Hatipoğlu - MC Ali Tınaz Performansı: 19.00 - 22.00 saatleri arasında
- KÖFN Konseri: 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda
Isparta'da gerçekleşecek bu özel etkinlik, öğrencilerin yeni döneme enerjik bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Türk Telekom Selfyfest’23 kapsamındaki konser ve performanslar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.