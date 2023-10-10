Isparta'da Kahkaha Tufanı Esecek - Güldür Güldür Show Oyuncuları Sahne Alacak

Isparta'da eğlenceli bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Cuma akşamı, saat 20.00'de Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde, ünlü Güldür Güldür Show oyuncularından Mahir İpek'in de yer aldığı Ankara Şehir Tiyatrosu'nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" adlı oyunu sergilenecek.Dario Fo tarafından yazılan oyun, 1969 yılında Milano'da geçiyor. Duomo Meydanı yakınlarında meydana gelen bir bombalı saldırı sonucunda 16 kişi hayatını kaybeder. Polis ve iktidar yanlısı bazı medya organları olayı "solcu anarşistlerin" eylemi olarak sunmaya çalışır. Polis, patlamanın ardından anarşistleri suçlar ve Giuseppe Pinelli'yi gözaltına alır. Pinelli, sorgunun üçüncü gününde polis merkezi binasının önündeki kaldırımda ölü bulunur. Polis, sorgu sırasında anarşistin binanın beşinci katından "kaza sonucu" düştüğünü iddia eder. Aynı binada aynı anda "akıllı bir deli" de sorgulanmaktadır.Bu olaylarla dolu kara mizah içeren oyun, usta komedyenlerin performansıyla sahnelenecek. Oyunun Isparta'da sahnelenmesini sağlayan Nurettin Arkan, geçen yıl birçok ünlü oyuncunun yer aldığı oyunları izleyicilerle buluşturduklarını ve bu yıl da tiyatro sezonuna ünlü oyuncularla başladıklarını ifade etti.Biletler kişisel olarak satın alınabileceği gibi "biletinial" uygulaması üzerinden de kolayca temin edilebilecek. Bilet fiyatlarının 250 liradan başladığını belirten Arkan, oyunun 120 dakika sürdüğünü ve 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun olduğunu açıkladı. Tüm sanatseverler, bu eğlenceli tiyatro oyununu izlemeye davet ediliyor.