Isparta Spor, İskenderun Spor'u Yendi ve 3 Puan Kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci rekemizı grupta mücadele eden Isparta Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde İskenderon Sporu ağırladı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Isparta Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yeşilpembeli ekip, son 3 maçta 9 puan toplayarak grupta 15 puanla 3. sıraya yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ikinci rekemizı grupta oynanan diğer karşılaşmaların ardından toplu sonuçlar ve puan durumu şu şekilde oluştu:

Isparta Spor, İskenderun Spor'u Yenerek Çıkışını Sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig kırmızı grupta mücadele eden Isparta Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde İskenderun Spor'u ağırladı. Maç boyunca üstün bir futbol sergileyen Isparta Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yeşilpembeli ekip, son 3 maçta toplamda 9 puan toplayarak grupta 15 puana ulaşarak 3. sıraya yükseldi.