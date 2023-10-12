Isparta'da Kent Konseyi'nin Yeniden Canlandırılması Gerekiyor

Kent Konseyleri..
Şehrin bileşenleriyle oluşturulan konseyler kentin gelecek planları için önemli rol oynuyor.
Ancak Isparta'da daha önce aktif olarak çalışan Isparta Kent Konseyi yıllar önce kapatıldı.
Isparta'da Kent Konseyi'nin yeniden kurulması noktasında çağrıda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol
kurulacak olan Kent Konseyi belediyenin arka bahçesi olmamalı, aynı partinin üyeleri konseye doldurulmamalı dedi.
Başkan Şenol; ''Bizim zamanımızda Isparta'da Kent Konseyi kurulması önerisi olmuştu biliyorsunuz.
Isparta Belediyesi Kent Konseyi birlikte CHP'nin önerisiyle bu çalışmaya girdi ama Kent Konseyi'ni bir partinin arka bahçesi gibi kullandılar.
Bu yanlıştı çünkü Kent Konseyi o şehrin ortak aklıdır. Fikirler, projeler tartışılır konuşulur.
Belediye de bunları uygular ama aynı partinin görüşünden insanlar oraya doldurularak Kent Konseyi yönetilemez.
Hem meslek odaları, sivil toplum kuruluşları yani partinin şehrin sağ duyusunu oluşturacak kurumlardan temsilciler alınmalı.
Muhakkak siyasi partlerden de alınmalı ama bu iktidar partisinin ya da belediye başkanının tasarrufunda olan bir yönetim değil.
Bakın Antalya'da, İstanbul'da, Bursa'da bir sürü örneklerini görüyoruz.
Çalışıyorlar aktifler ama Isparta'da Kent Konseyi bir dönem MHP'nin bir dönem de AKP'nin arka bahçesi olarak pasifize edildi.
Hiçbir işe de yaramıyor. Doğrudurüst toplantıları yok, önerileri yok, kamuoyunda karşılığı yok şu anda.
Bunun canlandırılması için tekrar girişimlerde bulunacağız.
Yani Isparta'nın sorunları konusunda duyarlıyız.'' Dedi.
Haberin detayları
Isparta'da Kent Konseyi'nin yeniden kurulması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, kentin geleceği ve planlamaları için bu tür konseylerin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ancak, daha önce Isparta Kent Konseyi'nin kapatıldığını belirtmiştir. Vedat Şenol, Kent Konseyi'nin siyasi bir partinin arka bahçesi olmaması gerektiğini ve tek bir partinin üyeleri tarafından doldurulmamalıdır. Kent Konseyi'nin, şehirdeki farklı bileşenlerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerini içermesi gerektiğini ifade etmiştir.
Başkan Şenol, Kent Konseyi'nin şehrin ortak aklı olması gerektiğini, fikirlerin ve projelerin tartışılması gerektiğini, ancak tek bir parti veya belediye başkanının görüşünden insanlarla doldurularak etkili bir şekilde yönetilemeyeceğini belirtmiştir. Kent Konseyi için Antalya, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerin örneklerine dikkat çekmiş ve bu şehirlerdeki aktif Kent Konseyleriyle kıyaslamıştır.
Vedat Şenol, Isparta Kent Konseyi'nin canlandırılması ve şehrin sorunlarının çözümü için daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamıştır.