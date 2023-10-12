Isparta'da Kent Konseyi'nin Yeniden Canlandırılması Gerekiyor

Şehrin bileşenleriyle oluşturulan konseyler kentin gelecek planları için önemli rol oynuyor.Ancak Isparta'da daha önce aktif olarak çalışan Isparta Kent Konseyi yıllar önce kapatıldı.Isparta'da Kent Konseyi'nin yeniden kurulması noktasında çağrıda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenolkurulacak olan Kent Konseyi belediyenin arka bahçesi olmamalı, aynı partinin üyeleri konseye doldurulmamalı dedi.Başkan Şenol; '.'' Dedi.Isparta'da Kent Konseyi'nin yeniden kurulması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, kentin geleceği ve planlamaları için bu tür konseylerin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ancak, daha önce Isparta Kent Konseyi'nin kapatıldığını belirtmiştir. Vedat Şenol, Kent Konseyi'nin siyasi bir partinin arka bahçesi olmaması gerektiğini ve tek bir partinin üyeleri tarafından doldurulmamalıdır. Kent Konseyi'nin, şehirdeki farklı bileşenlerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerini içermesi gerektiğini ifade etmiştir.Başkan Şenol, Kent Konseyi'nin şehrin ortak aklı olması gerektiğini, fikirlerin ve projelerin tartışılması gerektiğini, ancak tek bir parti veya belediye başkanının görüşünden insanlarla doldurularak etkili bir şekilde yönetilemeyeceğini belirtmiştir. Kent Konseyi için Antalya, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerin örneklerine dikkat çekmiş ve bu şehirlerdeki aktif Kent Konseyleriyle kıyaslamıştır.Vedat Şenol, Isparta Kent Konseyi'nin canlandırılması ve şehrin sorunlarının çözümü için daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamıştır.