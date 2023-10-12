Isparta Merkezli Siber Suç Operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu ve Dolandırıcılık Olayı12 Ekim 2023Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden gerçekleşen bir dolandırıcılık olayıyla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, dolandırıcılık olayının şüphelileri olan M.R.Z., M.E., D.F., T.A. ve S.E. isimli 5 şahıs, farklı illerde eşzamanlı olarak yakalanmış ve Isparta'ya getirilmiştir.Olay, Müşteki vatandaşımızın internet üzerinden araç ilanını görmesi sonucu başlamıştır. Şahıslarla iletişime geçerek Hatay ilinden ilimize gelmiş ve şüpheli şahsın belirttiği banka hesabına 300.000 TL para göndermiştir. Daha sonra gerçek araç sahibi ile görüştüğünde ise böyle bir durumunun olmadığını öğrenerek dolandırıldığını beyan etmiştir.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheliler M.R.Z., M.E., D.F. ve S.E. tutuklanmıştır. T.A. isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştır.Bu olay, vatandaşlarımızın internet üzerinden araç alım-satımı yaparken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Güvendiğiniz kaynaklardan gelen teklifleri dikkatlice incelemeniz ve gerektiğinde uzmanlardan yardım almanız önemlidir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.