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Isparta'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
Isparta'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
ISPARTA
Tarih:
14.03.2021 16:23
G.Tarihi:
14.03.2021 17:16
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14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
Isparta TIP Fakültesi ve Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı ile birlikte düzenelen Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 10:00 da Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı.
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