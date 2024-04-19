Doğu Anadolu'nun Şifalı Mucizesi: Işkın Tezgahlarda Boy Gösteriyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın, kanserle mücadelede etkili olduğu bilinen bir doğal ilaç olarak tezgahlarda yerini alıyor. Kilosu 70 TL'den satılan bu bitki, yerel halk arasında sağlık kaynağı olarak kabul ediliyor. Atlanta Üniversitesi'nin araştırmalarına göre, ışkın içeriğinde bol miktarda C vitamini bulundururken, A, B1, B2, E ve K vitaminleri açısından zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği ve grip ile ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu da belirtiliyor. Işkının yanı sıra doğal ilaç olarak görülen çiriş de bölgede yaygın olarak kullanılıyor. Yerel satıcılar, müşterilerin özellikle kanserle mücadelede tercih ettiği bu bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyorlar.