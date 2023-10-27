Isparta'da Korunan Alanlarda Doğa Eğitimi Projesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Isparta, doğal güzellikleri ve milli parklarıyla tanınırken, bu alanlarda doğa eğitimi de önemli bir yer tutuyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) Orman Fakültesi tarafından TÜBİTAK desteği ile yürütülen "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri" projesi kapsamında Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve Kovada Gölü Milli Parkı'nda doğa eğitimi gerçekleştirildi.Doğa eğitimi projesinin açılış sunumu ISUBU Rektörü Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL tarafından yapıldı. Bu proje kapsamında 7 gün boyunca Türkiye'nin farklı 12 ilinden gelen 18 katılımcı ve 8 eğitmen, doğanın tadını çıkardı. Katılımcılara, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve Kovada Gölü Milli Parkı'nda doğa eğitimleri, doğada oyun etkinlikleri, kamp kurma ve kampta yaşam konularında bilgiler aktarıldı.Isparta'nın zengin doğal kaynakları ve korunan alanları, bu tür eğitimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Doğa eğitimi, katılımcılara doğal çevre bilincini artırma, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazandırma amacı taşıyor. Bu tür projeler, doğanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.