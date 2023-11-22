Isparta'da 411 Şok Uygulamada 23 Silah Ele Geçirildi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında gerçekleştirilen 411 Şok Uygulama kapsamında, 3548 şahıs sorgulandı. Yapılan bu şok uygulamada elde edilen başarılı sonuçlar, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını gösterdi.Operasyon sonuçlarına göre, ekipler tarafından yapılan sorgulamalarda 23 adet silah ele geçirildi. Ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunan 8 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.Operasyon kapsamında, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 12 şahıs da başarılı bir şekilde yakalanarak adli birimlere sevk edildi.Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.