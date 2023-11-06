Isparta'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında 04 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonla (1) organizatör ve (7) düzensiz göçmen olmak üzere toplam (8) Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Bu operasyonda ayrıca, (1) şahsın DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edildi.Yakalanan (1) şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Organizatörlüğü suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele konusundaki kararlılığını sürdürerek azimle çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.