Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Olaylarını Aydınlattı!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Genel Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü iş birliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katkılarıyla, 1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Isparta il merkezinde meydana gelen toplam 32 hırsızlık olayını başarıyla çözmüştür.

Bu olaylar şunları içermektedir:

10 iş yerinden hırsızlık

3 araç hırsızlığı

6 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı

4 motosiklet hırsızlığı

9 açıktan hırsızlık

Bu soruşturmalar sonucunda 34 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, 4 şüpheliye yargısal denetim tedbirleri uygulanmış ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Bu soruşturmalar sırasında, 468.000 TL değerinde çalıntı malzeme bulunmuş ve yasal sahiplerine iade edilmiştir.

Suçlar ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam etmekte olup, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.