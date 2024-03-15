CHP’Lİ HALICI EYT MAĞDURU MUHTARLARIN SESİ OLDU ‘PRİM GÜN HAKSIZLIĞI SON BULSUN’

Geçtiğimiz yıl geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifinin kabul edilmesiyle 5500 iş günü ile Emekli olma hakkı getirilmişti. Ancak muhtarların primlerinin BAĞ-KUR üzerinden devam etmesiyle emekli olma sınırı muhtarlarda 9 bin iş gününe çıkmıştı. CHP konuyu Meclise taşıdı.

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması için Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Halıcı “Bakanlık olarak, muhtarların yaşadığı EYT mağduriyetinin ve adaletsizliğinin giderilmesi için ne zaman harekete geçilecektir? Muhtarların yaşadığı bu haksızlığın giderilmesi amacıyla neden gerekli yasal düzenlemeler yapılmamaktır?” diye sordu.

Önergesinde muhtarların, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumla kamu kurumlarının arasında iletişimi ve işbirliğini sağlayan demokrasinin köşe taşları olduğunu söyleyen CHP’li Halıcı “Muhtarlar, halkın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesidir. Bu nedenle kamu hizmetlerindeki rolleri çok önemlidir. Bu anlayışla kamu hizmetlerinin zamanında, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlığın görev ve sorumluluğunun önemi açığa çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Halıcı, prim gün sayısının muhtarlarda 9000 iş gününe çıkmasının adaletsizlik olduğunu belirtti. Yalım Halıcı önergesinde ayrıca şunları kaydetti:

“Alınan bilgilere göre tüm Türkiye’de 15 bine yakın muhtar bu mağduriyet ve haksızlığın giderilmesini beklemektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi ve muhtarların da hak ettikleri şekilde 5500 iş günü ile emekli olabilmesi gerekmektedir”

Hikmet Yalım Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Bakanlık olarak, muhtarların yaşadığı EYT mağduriyetinin ve adaletsizliğinin giderilmesi için ne zaman harekete geçilecektir? Muhtarların yaşadığı bu haksızlığın giderilmesi amacıyla neden gerekli yasal düzenlemeler yapılmamaktır?

- Diğer vatandaşlarımızın da olduğu gibi muhtarların da 5500 iş günü ile emeklilik hakkından yararlanması için yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Varsa bu çalışma ne aşamadadır ve ne zaman sonuçlanacaktır?