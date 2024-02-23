Emeklilere Promosyon Uyarısı: İmza Atarken Dikkat!

Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zamın ardından emekli maaşlarına verilen promosyonlarda dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. SGK Uzmanı Mert Nayır, emeklilerin promosyon alırken banka seçiminde dikkatli olmaları gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Promosyon miktarının, alınan emekli maaşına göre belirlendiğini ve üst limitin 12 bin liradan 15 bin liraya yükseltildiğini belirten Nayır, emeklilerin bu konuda seçim yaparken dikkatli olmalarını vurguladı. Bankaların promosyon karşılığında emeklilerden 3 yıl boyunca bağlılık beklediğini hatırlatan Nayır, bu süreçte banka seçimine özel bir önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, promosyonlarla birlikte bankaların zorunlu ürünleri kullanımını teşvik ettiğine işaret ediyor. Örneğin, 10 bin TL'lik emekli promosyonlarına ek olarak verilen ek 5 bin TL'nin, kredi kartı, ek hesap ve kredi kullanımı gibi koşullara bağlandığını belirten Nayır, emeklilerin imza atmadan önce detayları incelemeleri gerektiğini ifade etti.

Emekliler, maaş tercihlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi promosyon başvurularını da dikkatlice değerlendirmeli. Banka seçiminde detayları göz ardı etmeyen emekliler, promosyon anlaşmalarında kendi avantajlarına olacak şekilde adım atmaları konusunda uyarılıyor.