Isparta'da Emniyetten Kumar Operasyonları

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Tarih: 5 Ekim 2023

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla kumar ve umuma açık işletmelerdeki suç faaliyetlerine karşı ciddi adımlar atmıştır. İşte son operasyonlara ilişkin detaylar:

Kumar Operasyonları Sonuçları:

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 6 ayrı kumar operasyonunda, toplamda 22 şahsa 89.120 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 5.420 TL ve 50 Dolar nakit paraya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Umuma Açık İşletme Denetimleri:

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilimizde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 2734 kez denetim gerçekleştirmiştir. Denetimler esnasında 4856 şahsın GBT sorgulaması yapılmış ve suçlara karışan 60 işyerine toplamda 293.475 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca, bir konaklama tesisi ile bir masaj salonu mühürlenmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kumar ve umuma açık işletmelerde suç faaliyetlerini önlemeye yönelik kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.