BAŞKAN GÜRKAN GÜLCÜ VE YÖNETİMİNDEN BAŞKAN VELİ GÖK'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ



Antalya'da faaliyet gösteren Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Gülcü, 24 Eylül tarihinde Döşemealtı'nda düzenledikleri 1. Ulusal Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Festivali'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Veli GÖK'e teşekkür etti. Gülcü ayrıca, Başkan GÖK'ün bizzat katılımından dolayı da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Veli Gök ise 1. Ulusal Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Festivali'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm Isparta'lılar adına bu tür organizasyonlar oldukça önemli. Bizler de bundan sonraki festival ve organizasyonlarda elimizden geldiği kadar yanınızdayız. Hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, kaynaşması, birlik ve beraberliğimiz açısından da önem taşıyor" dedi.

Ziyaret sırasında hoş sohbetlerin ve iyi dileklerin paylaşıldığı görüşmenin ardından, Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü, Başkan Veli Gök'e düzenlenen festivalle verdiği desteklerden dolayı bir hediye takdim etti.

Bu olumlu işbirliği ve dayanışma ziyareti, Isparta ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar arasındaki birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmiştir.