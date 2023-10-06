"Vali Baruş, Aksu ve Köylerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, çalışma ziyaretleri kapsamında Aksu ilçesi ile Yaka ve Yakaafşar köylerini ziyaret etti. İlçe merkezinde muhtarlar toplantısı düzenleyen Vali Baruş, köylerde de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.Vali Baruş'un ilk durağı Yaka köyü oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, yaptığı konuşmada köylerde yaşayan vatandaşların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek topraklarını terk etmeyen, ocaklarında dumanın tüttüğü vatandaşların önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Vali Baruş, "Bizler devlet görevlileri olarak sizin hizmetçiniz sayılırız" dedi ve devletin vatandaşların hizmetinde olduğunu vurguladı.Ardından Yakaafşar köyüne geçen Vali Baruş, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Vali Baruş, köy ziyaretlerinin amaçlarının vatandaşları dinlemek olduğunu ve devlet ile vatandaş arasında hiçbir mesafenin olmadığını göstermek olduğunu söyledi.Vali Baruş, "Devlet zaten sizsiniz" diyerek devlet ve vatandaş ilişkilerinin sağlıklı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca devletin vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını ifade etti.Köy ziyaretleri sonrasında Aksu ilçe merkezine geçen Vali Baruş, burada ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelerek muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Vali Baruş, muhtarlara önemli konularda hatırlatmalarda bulundu ve vatandaşların huzur içinde yaşamasının öncelikleri olduğunu vurguladı.Vali Baruş'un konuşmasının devamında, vatandaşların güvenliği, su tasarrufu, uyuşturucu madde kullanımı konularında hassasiyet göstermelerini ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Ayrıca telefonla dolandırma olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ve okul servislerinin çocukların can güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde çalışmasının önemine değindi.Toplantının ardından Vali Baruş, Gazi Polis Memuru Arif Akbay'ı ikametinde ziyaret etti. Trafik kazasında gazi olan Akbay ve eşiyle sohbet eden Vali Baruş, ailenin kaybettiği evlatları için taziye dileklerini iletti.