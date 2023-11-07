- Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, 2023-2024 tarım yılına ait olası tarımsal kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Isparta'da "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu" toplandı. Toplantı, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'nde Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Baruş'un yanı sıra Yalvaç, Atabey, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinin Kaymakamları, Belediye Başkanları, Sulama Birliği Başkanları, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, ilgili kamu kurumu müdürleri, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Kobuk ve ilgili ilçelerin Ziraat Odası başkanları da katıldı.Toplantının açılışında Vali Baruş, son mevsimsel koşulların etkisiyle Eğirdir Gölü'ndeki su miktarının ciddi anlamda azaldığını belirterek, bu nedenle ilave tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.Vali Baruş, Eğirdir Gölü Havzası'nda son 5 yılda yağışların önemli ölçüde azalması, artan sıcaklık değerleri, göl yüzeyinden buharlaşan su miktarı ve sulama suyu ihtiyacındaki artış nedeniyle göl seviyesinin sürekli azaldığını ifade etti. 15 Ekim 2023 itibarıyla gölün seviyesinin 914,52 m ve kullanılabilir su miktarının -65,585 hm³ olarak tespit edildiğini bildirdi. Vali Baruş, 2024 yılı sulama sezonunun oldukça zor geçeceğinin kesin olduğunu vurguladı.Kötü durum senaryosu çerçevesinde, 01.11.2023 ile 01.05.2024 tarihleri arasında göle gelebilecek su miktarının son 5 yılın ortalaması olarak hesaplandığını belirten Vali Baruş, bu süreçte göle net giren akım miktarının 172,048 hm³ ve 1 Mayıs 2024 itibarıyla göldeki kullanılabilir su miktarının 106,463 hm³ olmasının beklendiğini aktardı. Bu senaryoya göre Eğirdir Gölü'nün sulama sezonuna %68 su kısıtlamasıyla gireceğini ve minimum su seviyesinin altında dahi sulama yapılamayacağını ifade etti.İyi durum senaryosunda ise 1990-2022 yılları arasındaki ortalama net giren akım miktarının dikkate alındığını belirten Vali Baruş, bu senaryoya göre 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla göldeki kullanılabilir su miktarının 220,015 hm³ olmasının beklendiğini bildirdi. Ancak bu senaryonun da 2024 yılının oldukça zor geçeceğini öngördüğünü dile getirdi.Toplantıda DSİ 18. Bölge Müdürü Şahin de Isparta ilinin tarımsal sulama kapasitesi, geçmiş dönem istatistikleri ve olası senaryolar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda katılımcılar, kuraklığın en az zararla atlatılabilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında görüşlerini paylaştılar.