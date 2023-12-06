Gül Şehri Isparta’nın Kültür Elçileri Projesi Destek Buldu

Isparta Uluslararası Öğrenci Derneği'nin başlattığı "Gül Şehri Isparta’nın Kültür Elçileri" projesi, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Projenin onaylanmasının ardından Vali Aydın Baruş, Dernek Başkanı Ali Aslan ve beraberindeki yabancı öğrencileri kabul etti.

Projeye destek veren İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla bir araya gelen Vali Baruş, projenin Isparta'nın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Uluslararası öğrencilerin, kültür elçileri olarak şehri temsil edeceklerini ifade eden Vali Baruş, projenin başarıyla tamamlanmasını temenni etti.

Görüşmede Dernek Başkanı Ali Aslan, projenin detayları hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi. Isparta'da eğitim gören 3 bin 250 uluslararası öğrenciyi kapsayan proje, akademik başarı, sosyal uyum ve kültür alışverişi üzerine odaklanacak. Proje kapsamında çeşitli eğitimler, etkinlikler ve atölyeler düzenlenerek öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenecek. Aynı zamanda, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin dış politikadaki rolüne dikkat çekilecek. Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Baruş, kültürel etkileşimin artmasına katkı sağlayacak bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.