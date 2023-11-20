Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri başarılı bir operasyonla bir dolandırıcının suçüstü yakalanmasını sağladı. Operasyon kapsamında, resmi bir kuruma işe alacağını vaat ederek bir vatandaştan para talep eden ve daha sonra tekrar para istemeye kalkan İ.D. isimli şahıs, emniyet güçleri tarafından etkili bir müdahale ile yakalandı.Gözaltına alınan İ.D., adli mercilere sevk edildi ve yapılan inceleme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu başarılı operasyon, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adaletin önüne çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçasıdır. Emniyet ekipleri, toplumun güvenliği için azim ve kararlılıkla görevlerine devam edeceklerini belirtti.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.