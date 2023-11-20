Isparta Belediyesi, Körküler Köyü İ. Caferi Sadık Camii Çatısını Yeniledi

Isparta Belediyesi, Körküler Köyü İ. Caferi Sadık Camii Çatısını Yenileyerek Köylülerin Hizmetine Sundu

Isparta Belediyesi, Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyündeki İ. Caferi Sadık Camii'nin çatısını yenileyerek, yağışlı havalarda yaşanan sorunları ortadan kaldırdı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu önemli tadilat, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Köy Muhtarı Sadık Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her zaman köylülerinin yanında olduğunu belirterek, "Köyüm ve şahsım adına Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Kaya, köylerinin Isparta merkezine uzaklığına rağmen Başkan Başdeğirmen'in her zaman ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, camilerinin çatı sorununu ilettiklerinde hemen çözüm bulunduğunu ifade etti.

Bu çalışma ile birlikte Isparta Belediyesi, şehir merkezinden uzakta bulunan köylerin ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise köylülerin taleplerini geri çevirmeyerek, cami çatısı gibi önemli konularda hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyor.

Kamuoyuna duyurulur.