ISPARTA'DA ZEHİRLENME OLAYI...

Isparta'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da merkeze bağlı Küçükhacılar Köyü'nde yaşayan D.K. (41), E.K. (41), H.H.K. (16), H.B.K. (13) ve M.M.K. (7), evlerinde meydana gelen olay sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Küçükhacılar Köyü'nde D.K. ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sobadan sızan karbonmonoksit gazı, ailenin beş ferdisini etkisi altına aldı. Zehirlenenler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılar, hastanede yapılan müdahaleler sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halkın soba kullanımı sırasında gerekli önlemleri alması ve düzenli bakım yaptırması konusunda yetkililer tarafından uyarıda bulunuldu.