ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Karayolunda Bulunan Yağmur Suyu Izgaralarını Çalan Şahıs Tutuklandı
12 Şubat 2024 tarihinde ilimiz Sanayi Mahallesi'nde bulunan karayolu üzerinden 6 adet yağmur suyu ızgarası çalınmıştır. Olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde başlatılan araştırmalar neticesinde, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimiz, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ. K. isimli şüpheli şahsı 22 Şubat 2024 tarihinde yakalayarak GÖZALTINA almıştır.
Şüpheli şahıs 23.02.2024 tarihinde sevk edildiği Adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edilmektedir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolunda Bulunan Yağmur Suyu Izgaralarını Çalan Şahıs Tutuklandı
12 Şubat 2024 tarihinde ilimiz Sanayi Mahallesi'nde bulunan karayolu üzerinden 6 adet yağmur suyu ızgarası çalınmıştır. Olayın gerçekleştiği yer ve çevresinde başlatılan araştırmalar neticesinde, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimiz, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ. K. isimli şüpheli şahsı 22 Şubat 2024 tarihinde yakalayarak GÖZALTINA almıştır.
Şüpheli şahıs 23.02.2024 tarihinde sevk edildiği Adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edilmektedir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ