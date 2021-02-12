İSLAMKÖY’DE KÖY PANSİYONCULUĞU GELİŞİYOR







İSLAMKÖY’DE KÖY PANSİYONCULUĞU GELİŞİYOR

Isparta’nın önemli turizm duraklarından olan Atabey ilçesi ise eşsiz doğasının yanında, İslamköy’de köy pansiyonculuğu gelişiyor.Vali Ömer Seymenoğlu kontrollü turizme hazırlanan İslamköy’de beraberinde ilçe Kaymakamı Göksu Bayram ile birlikte incelemelerde bulundu.İslamköy’de iki girişimcinin kendi imkanları ile hayat geçirdikleri, pansiyonlarda köye gelecek olan yatılı misafirler için önemli bir potansiyel sağlıyor.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu köyde vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı ve turizmin hizmetine sundukları pansiyonları gezerek sahiplerinin sorunları dinledi.Eski Isparta konaklarında kullanılan motiflerin dikkat çektiği pansiyonlar sunulan hizmetlerde tamamen doğal ekolojik ortam sunuluyor.Köyde başlanan pansiyon turizmciliğini desteklediklerini belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kısa bir süre sonra bölgede önemli bir potansiyel olacağını kaydetti. Vali Seymenoğlu; “köye gelenler bu pansiyonları kiralayıp; yemeklerinden tutun da, içeceklerine varıncaya kadar köyde yetiştirilen doğal ve organik ürünleri tatma imkanı bulacaklar. Bu yöntemle hem köy ekonomisi kazanıyor, hem de bölgemiz alternatif bir turizm merkezi haline gelmiş olacak” diye konuştu.Tamamen kerpiç ve ahşap kullanılarak aslına göre restore edilerek pansiyona dönüştürülen köy evlerinin sayısının ise önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.Isparta’nın önemli turizm duraklarından olan Atabey ilçesi ise eşsiz doğasının yanında, İslamköy’de köy pansiyonculuğu gelişiyor.Vali Ömer Seymenoğlu kontrollü turizme hazırlanan İslamköy’de beraberinde ilçe Kaymakamı Göksu Bayram ile birlikte incelemelerde bulundu.İslamköy’de iki girişimcinin kendi imkanları ile hayat geçirdikleri, pansiyonlarda köye gelecek olan yatılı misafirler için önemli bir potansiyel sağlıyor.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu köyde vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı ve turizmin hizmetine sundukları pansiyonları gezerek sahiplerinin sorunları dinledi.Eski Isparta konaklarında kullanılan motiflerin dikkat çektiği pansiyonlar sunulan hizmetlerde tamamen doğal ekolojik ortam sunuluyor.Köyde başlanan pansiyon turizmciliğini desteklediklerini belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kısa bir süre sonra bölgede önemli bir potansiyel olacağını kaydetti. Vali Seymenoğlu; “köye gelenler bu pansiyonları kiralayıp; yemeklerinden tutun da, içeceklerine varıncaya kadar köyde yetiştirilen doğal ve organik ürünleri tatma imkanı bulacaklar. Bu yöntemle hem köy ekonomisi kazanıyor, hem de bölgemiz alternatif bir turizm merkezi haline gelmiş olacak” diye konuştu.Tamamen kerpiç ve ahşap kullanılarak aslına göre restore edilerek pansiyona dönüştürülen köy evlerinin sayısının ise önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.