17 operasyon düzenlenmiş,

36 şahıs yakalanmış,

4 şüpheli tutuklanmış,

1 şahıs hakkında adli kontrol uygulanmış,

92,53 gr Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde,

75 adet Uyarıcı Hap ve Sentetik Ecza

1 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Son zamanlarda alan çalışmalarına önem veren Isparta Emniyet Müdürlüğüekipleri, özellikle İlimize Antalya üzerinden uyuşturucu/uyarıcı madde sevkiyatı yapmaya çalışan şahıslara yönelik başarılı operasyonlar düzenlemiştir.İlimiz Yol Arama ve Uygulama Noktalarında, güzergâhlarda tedbirleri arttıran, uyuşturucu tacirlerinin, uyuşturucuların saklanması için kullanıldıkları zula yöntemleri Narkotik Detektör köpeği’ya takılmıştır. Şüpheli şahısların ve araçların aranmasında başarılı çalışmalarla son (1) hafta içerisinde;Şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılana aramalarda ise;Çocuk ve gençlerimizi suç ve suçludan korumak, vatandaşlarımızın desteğini alarak kötü alışkanlıklara “”, hayata “” diyebilmek, Isparta’da huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz görevdeyiz. Suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.