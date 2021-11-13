47,57 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

1 şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbiri uygulanmış,

2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimize Antalya ilinden, tali ve alternatif yolları kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında, Ayazmana Mahallesine Kadılar-Direkli Köyü Tali Yolundan girmek üzere olan araç içerisindeki C.S., F.M.Ç. ve İ.Ö. isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır.Şüpheli şahısların üstlerinde ve araçta Narkotik Madde Arama Köpeğimarifetiyle yapılan aramada, otonun bagaj kısmında bulunan buffer tabir edilen büyük hoparlör içerisine gizlenmiş şekilde;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış olup şüpheliler çıkarıldıkları Adli Makamlarca;Yapılan operasyonda şüphelilerin suç unsurlarını saklamak için kullandıkları zula yöntemleri tecrübeli Narkotik Polislerinin dikkatinden kaçmamıştır.İlimizde Huzur ve Güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.