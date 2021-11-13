Isparta Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimize Antalya ilinden, tali ve alternatif yolları kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında, Ayazmana Mahallesine Kadılar-Direkli Köyü Tali Yolundan girmek üzere olan araç içerisindeki C.S., F.M.Ç. ve İ.Ö. isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır.
Şüpheli şahısların üstlerinde ve araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ATHENA marifetiyle yapılan aramada, otonun bagaj kısmında bulunan buffer tabir edilen büyük hoparlör içerisine gizlenmiş şekilde;
- 47,57 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”,“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup şüpheliler çıkarıldıkları Adli Makamlarca;
- 1 şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbiri uygulanmış,
- 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Yapılan operasyonda şüphelilerin suç unsurlarını saklamak için kullandıkları zula yöntemleri tecrübeli Narkotik Polislerinin dikkatinden kaçmamıştır.
İlimizde Huzur ve Güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.