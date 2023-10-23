Isparta'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar
Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde değişimcilerin adayı olan Özgür Özel, Isparta ziyareti sırasında kentin sorunlarına dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel, özellikle Isparta'nın uzun yıllardır beklediği dereboğazı ve Konya duble yol projelerinin hala tamamlanmamış olmasına vurgu yaptı. Aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün gereken ilgiyi görmediğini ve bu nedenle çekildiğini belirtti.
Özgür Özel şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de bütün ilçeleri birbirine bölünmüş yollarla bağladık diyorlar. Ancak Isparta gibi bir il merkezinde dahi bölünmüş yol sorunu hala çözülmemiş durumda ve bu projeler 20 yıldır sürüyor. Ayrıca, Eğirdir Gölü gerekli ilgiyi göremediği için her geçen gün çekiliyor ve bu durum Ispartalıları da derinden etkiliyor. Bu sorunlar maalesef çözülmedi."
Ayrıca, Gülbirlik tarafından açıklanan gül çiçeği kilogram fiyatına da tepki gösteren Özgür Özel, Isparta'nın teşvik planında ikinci bölgede tutulmasının yanlış olduğunu vurguladı.
Özel şunları ekledi: "Isparta için önemli bir geçim kaynağı olan gül üreticilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olan bu fiyatı revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gül fiyatının sadece üreticilere değil, tüm Isparta ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini unutmamalıyız."
Son olarak, Isparta'nın teşvik bölgesi konusuna da değinen Özgür Özel, Isparta'nın sanayileşmesi ve teşvik edilmesi gereken bir şehir olduğunu belirtti ve bu konuda önemli bir hassasiyetin dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde değişimcilerin adayı olan Özgür Özel, Isparta ziyareti sırasında kentin sorunlarına dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel, özellikle Isparta'nın uzun yıllardır beklediği dereboğazı ve Konya duble yol projelerinin hala tamamlanmamış olmasına vurgu yaptı. Aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün gereken ilgiyi görmediğini ve bu nedenle çekildiğini belirtti.
Özgür Özel şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de bütün ilçeleri birbirine bölünmüş yollarla bağladık diyorlar. Ancak Isparta gibi bir il merkezinde dahi bölünmüş yol sorunu hala çözülmemiş durumda ve bu projeler 20 yıldır sürüyor. Ayrıca, Eğirdir Gölü gerekli ilgiyi göremediği için her geçen gün çekiliyor ve bu durum Ispartalıları da derinden etkiliyor. Bu sorunlar maalesef çözülmedi."
Ayrıca, Gülbirlik tarafından açıklanan gül çiçeği kilogram fiyatına da tepki gösteren Özgür Özel, Isparta'nın teşvik planında ikinci bölgede tutulmasının yanlış olduğunu vurguladı.
Özel şunları ekledi: "Isparta için önemli bir geçim kaynağı olan gül üreticilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olan bu fiyatı revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gül fiyatının sadece üreticilere değil, tüm Isparta ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini unutmamalıyız."
Son olarak, Isparta'nın teşvik bölgesi konusuna da değinen Özgür Özel, Isparta'nın sanayileşmesi ve teşvik edilmesi gereken bir şehir olduğunu belirtti ve bu konuda önemli bir hassasiyetin dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.
HABERİN TÜM DETAYLARI ŞÖYLE
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Kasım'da yapacağı büyük kurultayda değişimcilerin adayı olan Özgür Özel, Isparta'ya geldi. Özel, Isparta'nın sorunlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.
Isparta'nın dereboğazı ve Konya duble yol projelerinin 20 yıldır devam ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı Özgür Özel, Eğirdir Gölü gerekli ilgiden mahrum olduğu için göl çekiliyor, Ispartalıların da içi çekiliyor ifadelerini kullandı.
Özgür Özel yaptığı açıklamada: ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle bir sözü var, Türkiye'de bütün ilçeleri birbirine bölünmüş yollarla bağladık diyorlar.
Isparta bir il merkezidir, Konya'ya giderken ve Antalya'ya giderken bölünmüş yol sorunu bitmedi, 20 yıllık inşaatlar sürüyor.
Ve Eğirdir Gölü gerekli ilgiden mahrum olduğu için her geçen gün göğü çekiliyor, Ispartalıların da içi çekiliyor.
Göl çekiliyor, Ispartalıların içi çekiliyor. Son derece üzüntü duyulan bu konuyu da bir cümleyle olsun.
Daha önce, önceki dönemlerde il başkan olduğu dönemde, şimdi milletvekiliyken Yalım vekilimizin üzerinde durduğu, dikkat çekmek istediği önemli bir husus.
Önceki dönem milletvekillerimizin de dikkat çekmeye çalıştığı bir husus ama maalesef gerekli tedbirler alınamadığı için sorun sürüyor.'' Dedi.
Gülbirlik tarafından 51 lira olarak açıklanan gül çiçeğinin kilogram fiyatına da tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özel, Isparta'nın teşvik planında ikinci bölgede tutulmasının yanlış olduğunu vurguladı.
Özgür Özel konuşmasının devamında ise: ''Isparta için kritik günlerden birinde Isparta'ya geldim. Çünkü Isparta'da geçim denince elma, kiraz, gül.
Bunun dışında çiftçinin geçimle ilgili bir imkanı yok.
Malum elmanın durumu, malum kirazın durumu, gül en önemli geçim kaynağı iken ve en az 65 lira gibi bir fiyat gerekiyorken, bugün 51 lira açıklanan fiyat gül üreticisini tatmin etmekten uzaktır.
Bu fiyat uygun bir fiyat değildir. Bunun mutlaka revize edilmesi, yukarıya çekilmesi gerektiğini düşünüyor ve ifade ediyoruz.
Çünkü gül sadece gül üreticisinin cebine giren para değildir gül fiyatı.
Gül fiyatı üreticinin cebine yutsun diye değil, elinde tutsun diye bütün Isparta'yla paylaşsın diye verilir.
Gülün fiyatı iyi bir fiyat değilse, Isparta'nın bütün ekonomisinin çarkları yavaşlar.
Bunun için bu konuda da önemli bir hassasiyeti dile getirmek isterim.
Son olarak geçmişte de üzerinde konuştuğumuz, Isparta'nın ikinci teşvik bölgesi olması yani Kayseri ve Denizli ile bir tutulması.
Kayseri ve Denizli sanayi şehirleri, Isparta ise sanayileşmesi, teşvik edilmesi gereken bir şehir.
Ama bir yanda Burdur'da, diğer tarafta Afyon'da 3. 4. kademe uygulamaları varken burada olunca bu sefer Isparta'ya açılacak fabrikalar 50 km öteye teşvik bölgelerine gidiyor.
Bu Isparta için bir kayıp.'' dedi.