Isparta'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar







Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde değişimcilerin adayı olan Özgür Özel, Isparta ziyareti sırasında kentin sorunlarına dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu.Özgür Özel, özellikle Isparta'nın uzun yıllardır beklediği dereboğazı ve Konya duble yol projelerinin hala tamamlanmamış olmasına vurgu yaptı. Aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün gereken ilgiyi görmediğini ve bu nedenle çekildiğini belirtti.Özgür Özel şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de bütün ilçeleri birbirine bölünmüş yollarla bağladık diyorlar. Ancak Isparta gibi bir il merkezinde dahi bölünmüş yol sorunu hala çözülmemiş durumda ve bu projeler 20 yıldır sürüyor. Ayrıca, Eğirdir Gölü gerekli ilgiyi göremediği için her geçen gün çekiliyor ve bu durum Ispartalıları da derinden etkiliyor. Bu sorunlar maalesef çözülmedi."Ayrıca, Gülbirlik tarafından açıklanan gül çiçeği kilogram fiyatına da tepki gösteren Özgür Özel, Isparta'nın teşvik planında ikinci bölgede tutulmasının yanlış olduğunu vurguladı.Özel şunları ekledi: "Isparta için önemli bir geçim kaynağı olan gül üreticilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olan bu fiyatı revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gül fiyatının sadece üreticilere değil, tüm Isparta ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini unutmamalıyız."Son olarak, Isparta'nın teşvik bölgesi konusuna da değinen Özgür Özel, Isparta'nın sanayileşmesi ve teşvik edilmesi gereken bir şehir olduğunu belirtti ve bu konuda önemli bir hassasiyetin dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.