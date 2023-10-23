Isparta'da Eğitimde Özel Bir Adım

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirme'nin öncülüğünde, Iparta Kent Hizmetleri'ne Destekleme Derneği, eğitimde fiziki yatırımları desteklemek amacıyla kuruldu. Dernek, hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının katkılarıyla 7000 metrekarelik bir alanda eğitim binası inşa etmek için çalışmalara başladı.

Yükselen eğitim binası, 17 derslik, 5 atölye, 3 laboratuvar, 18 idari personel odası ve 10 teknik hizmet odasından oluşuyor. Bu binanın tamamlanmasıyla birlikte Iparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 7 farklı bölümde yaklaşık 6000 öğrencinin eğitim-öğretim yapacağı modern bir alana kavuşmuş olacak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binasının açılışı, 24 Ekim Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirme, Ispartalı hayırseverlerin katkısıyla tamamlanan eğitim binasını üniversiteye hediye edeceklerini söyledi ve törene tüm Ispartalıları davet etti.

Başdeğirme, konuşmasında şunları söyledi: "Isparta'da yaşayan ve iş yapan, Isparta'yı hizmet eden vatandaşlarımızdan, iş adamlarımızdan topladığımız paralarla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne çok güzel bir fakülte binası yaptık. Eski doğum evi diye bildiğimiz alanda fakülte binamızı bitirdik. Bu güzel çalışmayı devlete hediye etmek istiyoruz çünkü devletimiz bize her zaman için her şeyi veren bir devlet. Devletin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu bizim yaptığımız okula da ihtiyacı yok. Ama güzelliği ne biliyor musunuz? Hep devletten beklediğimiz şeyi bir kerede biz vatandaş olarak yapalım ve devlete hediye edelim. Amacımız budur. Devletimizin buna maddi anlamda ihtiyacı yok. Biz manevi olarak bu güzelliği devletimize karşı yapmamız gerektiği için böyle bir çalışma içerisine girdik. Hayırsever vatandaşlarımızın verdiği paralarla okulu bitirdik. Bu okulu 24 Ekim Salı günü ISUBÜ Üniversitesi'ne hep birlikte hediye edeceğiz. Törende sizleri bekliyorum."

Bu özel projenin tamamlanması, Isparta'da eğitimde yeni bir dönemin başladığının işareti olarak kabul ediliyor.















Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin eğitimde kullanacağı fiziki yatırımların desteklenmesi adına, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirme'nin öncülüğünde Iparta Kent Hizmetleri'ne Destekleme Derneği kuruldu.Dernek, Hızırbey Mahallesi'ndeki eski Kız Sağlık Koleji'nin bulunduğu 7000 metrekare alanda,hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının katkılarıyla eğitim binası yapımına başladı.Kısa sürede yükselen eğitim binası 17 derslik, 5 atölye, 3 laboratuvar, 18 idari personel odası ve 10 adet teknik hizmet odasından oluşuyor.7 bölümde yaklaşık 6000 öğrencinin eğitim öğretim yapacağı bina tamamlandı.Iparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binasının açılışı 24 Ekim, Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.Ispartalı hayırseverlerin katkısıyla eğitim binasına bitirdiklerini ifade eden Iparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,eğitim binamızı 24 Ekim, Salı günü saat 14.30'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne hediye edeceğiz.Törene tüm Ispartalılar'ı bekliyorum diye konuştu.Başdeğirmen. '''' Dedi.