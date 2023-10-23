Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel Isparta'ya geldi

Özgür Özel Isparta'da Konuştu: "Değişime Önderl! Özgür Özel!"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde Genel Başkan adayı Özgür Özel, Isparta'da önemli bir etkinliğe katıldı. Özel'in ziyareti sırasında, "Değişime Önderl! Özgür Özel!" sloganları atıldı.
Isparta CHP İl Başkanı Vedat Şenol, program sırasında yaptığı açıklamada, Isparta'da parti örgütü ve halkın değişim taleplerine vurgu yaparak, halkın nabzına göre hareket ettiklerini belirtti. Genel Başkan adayı Özgür Özel'e desteklerini dile getirdi.
Özgür Özel ise konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Partisi'nin iktidar olması için yoğun bir çaba harcadıklarını ancak seçimi kaybettiklerini ifade etti. Ancak bu kaybın partide büyük bir duygusal kopuşa neden olduğunu söyledi.
Özgür Özel şunları kaydetti: "Bu seçimin kaybı kolayca kabul edilebilecek bir durum değildi. Bu kaybı, sadece bir seçim yenilgisi olarak değil, 'kazanamadık ama kaybetmedik' diyerek telafi etmeye çalıştık. Ancak büyük bir kırgınlık ve üzüntü var. Bu nedenle bu kopuşu engellemek ve partiye geri dönmek gerekiyordu."
Kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Özgür Özel, partinin örgütünün ve üyelerinin sesini dikkate almalarını ve parti içinde değişim taleplerini yerine getirmelerini istedi. Ön seçimlerin önemine vurgu yaparak, delegelerin bu sorumluluğu taşıdığını belirtti.
Özgür Özel, değişimin nasıl bir heyecan yarattığını gördüklerini ve değişimi yaparlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir başarı elde edebileceğine inandığını dile getirdi. Isparta ve diğer şehirlerdeki coşkulu karşılamalara atıfta bulunarak, değişimin parti içinde olumlu bir etki yarattığını vurguladı. Örgütü ayağa kaldırmak ve partiyi güçlendirmek için değişim gerektiğini ifade etti.
Özgür Özel'in Isparta'daki programı sonrasında Burdur'a geçtiği belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde Genel Başkan adayı Özgür Özel, Isparta'da önemli bir etkinliğe katıldı. Özel'in ziyareti sırasında, "Değişime Önderl! Özgür Özel!" sloganları atıldı.
Isparta CHP İl Başkanı Vedat Şenol, program sırasında yaptığı açıklamada, Isparta'da parti örgütü ve halkın değişim taleplerine vurgu yaparak, halkın nabzına göre hareket ettiklerini belirtti. Genel Başkan adayı Özgür Özel'e desteklerini dile getirdi.
Özgür Özel ise konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Partisi'nin iktidar olması için yoğun bir çaba harcadıklarını ancak seçimi kaybettiklerini ifade etti. Ancak bu kaybın partide büyük bir duygusal kopuşa neden olduğunu söyledi.
Özgür Özel şunları kaydetti: "Bu seçimin kaybı kolayca kabul edilebilecek bir durum değildi. Bu kaybı, sadece bir seçim yenilgisi olarak değil, 'kazanamadık ama kaybetmedik' diyerek telafi etmeye çalıştık. Ancak büyük bir kırgınlık ve üzüntü var. Bu nedenle bu kopuşu engellemek ve partiye geri dönmek gerekiyordu."
Kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Özgür Özel, partinin örgütünün ve üyelerinin sesini dikkate almalarını ve parti içinde değişim taleplerini yerine getirmelerini istedi. Ön seçimlerin önemine vurgu yaparak, delegelerin bu sorumluluğu taşıdığını belirtti.
Özgür Özel, değişimin nasıl bir heyecan yarattığını gördüklerini ve değişimi yaparlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir başarı elde edebileceğine inandığını dile getirdi. Isparta ve diğer şehirlerdeki coşkulu karşılamalara atıfta bulunarak, değişimin parti içinde olumlu bir etki yarattığını vurguladı. Örgütü ayağa kaldırmak ve partiyi güçlendirmek için değişim gerektiğini ifade etti.
Özgür Özel'in Isparta'daki programı sonrasında Burdur'a geçtiği belirtildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler altı Kasım'da yapılacak büyük kurultaya çevrildi.
Gerçekleştirilecek kurulta öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel Isparta'ya geldi.
''Değişime Önderl! Özgür Özel!'' Sloganları atıldı
Yapılan açıklamalarda ilk önce il başkanı Vedat Şenol; ''Isparta örgütüyle halkıyla bu güzel tabloyu oluşturuyor. Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi Isparta il ve ilçe örgütleri gençlik ve kadın kolları olarak halkın nabzına göre hareket ediyoruz. Yani dışarıda vatandaş ne diyor? Önemli olan o. Yani örgütümüzün tabii ki değişim talepleri herkesin ne anladığı da farklı bir değişim. Aslında olması gerekeni sokakta vatandaş bizlere söylüyor. Bizler de partimizin büyük kurultayında bu değişimin sağlanacağına inanıyoruz.
Özgür Başkanımızın da Sayın Genel Başkanımızla beraber gireceği yarışta bu seçimleri halkımızın ve partimizin örgütlerimizin desteğiyle kazanacağına inanıyoruz. Kendisini yürekten destekliyoruz.. Çok teşekkür ederim.'' Dedi.
Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Partisi'nin iktidar olması için çok çalıştıklarını ancak seçimi kaybettiklerinden söz eden Özel bu seçimi kaybetmekle partide büyük bir duygusal kopuş başladığını ancak parti kurmaylarının kazanamadık ama kaybetmedik de diyerek kendilerini teselli ettiklerini belirtti.
Özgür Özel ise konuşmasında şöyle konuştu; '' Kurucu Partisi Atatürk'ün Partisi 100. yılda iktidar olsun diye hep birlikte çok koştuk, çok çalıştık, çok uğraştık.
Maalesef seçimleri kaybettik. O seçimlerin kaybı bizim kolay kolay içimize sindirebileceğimiz herhangi bir CHP'linin vicdanına kabul ettirebileceği hiçbir şey olmamış gibi devam edeceği bir seçim değildi. Ve bu yüzden o seçimin ardından bir daha bu partinin muhalefette kalmaması, ikinci parti olmaması, seçmeninin kopmaması gibi duygusal kopuş yaşanıyor.
Bir büyük kırgınlık var. Bir büyük üzüntü var. Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var.
Ve buna engel olmak gerekiyordu. Bu konuda maalesef uzun yıllar birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızın bir kısmı ve Sayın Genel Başkanımız bunu bir seçim yenilgisi olarak değil, kazanamadık ama kaybetmedik de diye söylediler. Hatta bazı arkadaşlarımız efendim yemeği birlikte yedik hesabı Kemal Bey mi ödeyecek dediler. Oysa ki birlikte yenen bir yemek yoktu. Hep birlikte verilen bir gayret vardı. Sayın Genel Başkanımızın emekleri de kıymetliydi. Ancak öyle hesap ödemek, yemek falan değil hesabı bizden iktidar olmamızı isteyen işçiler, memurlar, emekliler, çiftçiler, Isparta'daki gül üreticisi, Manisa'daki üzüm üreticisi, Ordu'daki, Düzce'deki fındık üreticisi, Rize'deki çay üreticisi ve ayın ortasını getiremeyen emekliler, kiraya çalışan çalışanlar iki üç aile birleşmeden iki üç memur birleşmeden kiraya çıkamayan ev açamayan çalışanlar tükenen asgari ücret, asgari ücretin altındaki emekli maaşlarıyla vatandaşımız ödüyor en ağır bedeli.''
Konuşmasının devamında kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın, örgütün ve üyenin sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum dedi.
Özgür Özel; ''Bütün delegelerimizden ricamız, onlardan bu ülke için, bu parti için ricamız lütfen bu 15 gün boyunca aklına ve vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Kimin aklına, kimin vicdanına güveniyorsanız herkeste konuşun. Öğrencilerle, gençlerle, kendi çocuklarınızla, anne babanızla, akrabalarınızla, sokaktaki insanla, alışveriş yaptığınız esnafla, sizden alışveriş edenlerle, yetiştirdiğiniz öğrencilerle, komşularınızla, kadınlarla konuşun ve deyin ki ben Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini tayin edecek bir oy kullanacağım. Bu oyu nasıl kullanayım diye sorun.
Ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın, üyenin ve örgütün sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum. Sadece liderini değil ama liderini yönetim kadrolarını, tüzüğünü, programını ve siyaset yapış biçimini değiştirip yepyeni bir yola çıkmanın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kendisini bulmasının en önemli karar olduğunu düşünüyorum.'' Dedi.
Ön seçimin ne demek olduğunu bildiğine ve gücü sağlıktan aldığına özel ön seçim kırmızı çizgimizdir. Yapacağımız iş üyemizle partiyi ve örgütü ayağa kaldırmaktır diye konuştu.
Özel: ''Örgütün sesini duymak lazımdır. Bir karar verilecekse örgütle birlikte vermek lazımdır. 2015 yılında girdiği ön seçimde tüm zamanların Türkiye rekorunu kırmış ve bugüne yürüyüşü başlamış öne açılmış birisi olarak söylüyorum ki bir yerde bir aday belirlenecekse burada söz, yetki, karar örgütündür. Ön seçim kırmızı çizgimizdir. Elbette genel merkezin bir kontenjanı olacaktır. Ama biz ittifak yaptık diye bütün sıraları bu örgütün haklarını ortaklara dağıtmak yerine varsa kontenjana orada ittifak yapılabilir ama örgütün hakkı örgütte kalmalıdır. Yerel seçimlerde ben Ispartayı hem çok seviyorum ama geliyorum içim sızlıyor. İçim sızlıyor. Isparta gibi bir şehirde bir vekil, bir milletvekili ve bir belediye başkanı olur mu? Bakın bu moralsizlik biraz önce Gönen'e uğradım. Belediye başkanımızın çayını içtim. İlçe başkanımızla sohbet ettim. Bu moral bozukluğu eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hızlı ortadan kaldırılmazsa yerel seçimlerde hem mevcut belediyelerimiz açısından Türkiye'de sıkıntılı bir süreç yaşamaktan endişe ediyor örgütümüz. Hem de bir büyük imkan, bir büyük seferberlik haliyle bir büyük başarıyı kaçırabiliriz. Değişimin nasıl bir heyecan nasıl yarattığını gördünüz. Değişimi konuşunca herkes heyecanlanıyorsa bugün Kütahya gibi bir şehirde bin kişi kapıda değişim diye bağırıyorsa, Afyon'da binalara sığılmıyorsa, Isparta'da gelişimizi, girişimizi gördünüz, durumu gördünüz. Böyle bir değişim heyecanı varsa bu değişimi yaparsak ben Yalın vekilin, il başkanının ve hepinizin gayretleriyle görüyorum ki en kötü ihtimalle Isparta'da 6 belediyeyi almamız işten değildir. 8 belediye alabiliriz. Yapacağımız iş üyeyi, örgütü ayağa kaldırmak, partiyi ayağa kaldırmaktır. Bundan sonraki süreçte yılmayan,
durmayan bu partiye hak ettiği başarıları yaşatan bir genel başkan, bir genel merkez, örgütüyle övünen, örgütüyle çalışan bir genel başkan ve genel merkez vaat ediyorum.'' Dedi. Özgür Özel Isparta'daki programının ardından Burdur'a geçti.