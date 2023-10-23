Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel Isparta'ya geldi

Özgür Özel Isparta'da Konuştu: "Değişime Önderl! Özgür Özel!"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayı öncesinde Genel Başkan adayı Özgür Özel, Isparta'da önemli bir etkinliğe katıldı. Özel'in ziyareti sırasında, "Değişime Önderl! Özgür Özel!" sloganları atıldı.

Isparta CHP İl Başkanı Vedat Şenol, program sırasında yaptığı açıklamada, Isparta'da parti örgütü ve halkın değişim taleplerine vurgu yaparak, halkın nabzına göre hareket ettiklerini belirtti. Genel Başkan adayı Özgür Özel'e desteklerini dile getirdi.

Özgür Özel ise konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Partisi'nin iktidar olması için yoğun bir çaba harcadıklarını ancak seçimi kaybettiklerini ifade etti. Ancak bu kaybın partide büyük bir duygusal kopuşa neden olduğunu söyledi.

Özgür Özel şunları kaydetti: "Bu seçimin kaybı kolayca kabul edilebilecek bir durum değildi. Bu kaybı, sadece bir seçim yenilgisi olarak değil, 'kazanamadık ama kaybetmedik' diyerek telafi etmeye çalıştık. Ancak büyük bir kırgınlık ve üzüntü var. Bu nedenle bu kopuşu engellemek ve partiye geri dönmek gerekiyordu."

Kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Özgür Özel, partinin örgütünün ve üyelerinin sesini dikkate almalarını ve parti içinde değişim taleplerini yerine getirmelerini istedi. Ön seçimlerin önemine vurgu yaparak, delegelerin bu sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Özgür Özel, değişimin nasıl bir heyecan yarattığını gördüklerini ve değişimi yaparlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir başarı elde edebileceğine inandığını dile getirdi. Isparta ve diğer şehirlerdeki coşkulu karşılamalara atıfta bulunarak, değişimin parti içinde olumlu bir etki yarattığını vurguladı. Örgütü ayağa kaldırmak ve partiyi güçlendirmek için değişim gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel'in Isparta'daki programı sonrasında Burdur'a geçtiği belirtildi.



























Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler altı Kasım'da yapılacak büyük kurultaya çevrildi.Gerçekleştirilecek kurulta öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel Isparta'ya geldi.'''' Sloganları atıldıYapılan açıklamalarda ilk önce il başkanı Vedat Şenol; '''' Dedi.Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Partisi'nin iktidar olması için çok çalıştıklarını ancak seçimi kaybettiklerinden söz eden Özel bu seçimi kaybetmekle partide büyük bir duygusal kopuş başladığını ancak parti kurmaylarının kazanamadık ama kaybetmedik de diyerek kendilerini teselli ettiklerini belirtti.Özgür Özel ise konuşmasında şöyle konuştu; ''''Konuşmasının devamında kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın, örgütün ve üyenin sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum dedi.Özgür Özel; '''' Dedi.Ön seçimin ne demek olduğunu bildiğine ve gücü sağlıktan aldığına özel ön seçim kırmızı çizgimizdir. Yapacağımız iş üyemizle partiyi ve örgütü ayağa kaldırmaktır diye konuştu.Özel: ''.'' Dedi. Özgür Özel Isparta'daki programının ardından Burdur'a geçti.