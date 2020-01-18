ISPARTA BOLKES'TEN ''KARNE SİZDEN, İNDİRİM BİZDEN'' KAMPANYASI
Isparta'nın et döner markası Bolkes,öğrencilere yönelik bir kampanya başlattı.
Karnesini getiren her öğrenci, indirimden sömestr (Yarıyıl) tatili boyunca faydalanabiliyor.
Isparta Bolkes Et Döner Şubesi'ne karnesiyle gelen öğrenciler, 8 TL'lik EKO MENÜ'yü 6 TL'ye alabiliyor.
ALO PAKET SERVİSİ BAŞLADI
Isparta'da herkes yesin diye Yüzde 100 yerli besi et ürünleri sunan Bolkes'te Alo Paket Servisi başlamış olup isteyen dürüm şeklinde isteyen de kilo olarak sipariş verilebiliyor.
Alo Paket Telefon Numarası: 0246 218 67 67 - 0539 726 00 32 '' Sen istersen lezzet sana gelir''
Adres: Pirimehmet mahallesi 113. cadde NO:16 ISPARTA
''Bol bol kes, et yesin herkes!''