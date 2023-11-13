ISPARTA VALİLİĞİNDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKALMA

Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebe­biyet veren sağlık sorunlarının 11.11.2023 tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir.

11.11.2023 tarihinde Bediüzzaman Said Nursi Yurdu Yemek­hanesinde toplam 1.231 öğrencinin akşam yemeği yediği tespit edilmiştir.

Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdür­lüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alın­mıştır.

Konu ile ilgili olarak; İsparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın­dan adli soruşturma başlatılmış olup Valiliğimiz tarafından baş­latılan idari inceleme devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Yurdunda Kalan Öğrencilerin Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelere Müracaat etmeleri ile ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur.12.11.2023 tarihinde İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümü­ze bağlı Bediüzzaman Said Nursi Yurdu A-B-C-D bloklarda kalan öğrencilerden; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetlerle SDÜ Tıp Fakültesi, İsparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine 12.11.2023 saat 20.30 itibarıyla toplam 117 başvuru yapılmıştır.Hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek yurtlarına gön­derilmiştir. Hastane acil servis hekimlerinden alınan bilgilere göre durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır.