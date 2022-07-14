Hane başına 7 bin 200 lira verilecek: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı'nın detayları netleşti. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak destek programı için hane başına 7 bin 200 TL'ye kadar ödeme yapılması planlanıyor.



Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından vatandaşlar da programın detaylarını merak etmeye başladı. Merakla beklenen detaylar belli oldu.

4 MİLYON HANEYİ KAPSAYACAK

Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

