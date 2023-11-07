Isparta'da Emniyetten Kumar Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Haber Bülteni



Konu: Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması

Isparta İl genelinde gerçekleştirilen Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandı. İşte uygulamanın sonuçları:

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için son derece değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini önemle vurguluyoruz.Tüm bu sonuçlar Ispartalı hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için alınan önemli adımların bir göstergesidir.