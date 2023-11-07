Isparta'da Emniyetten Kumar Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Haber Bülteni
Konu: Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması
Isparta İl genelinde gerçekleştirilen Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandı. İşte uygulamanın sonuçları:
Konu: Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması
Isparta İl genelinde gerçekleştirilen Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandı. İşte uygulamanın sonuçları:
- İşyeri Kontrolleri: Isparta İl genelinde 87 işyerinde yapılan kontrollerde, toplamda 1647 şahsın GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirildi. Bu kontroller sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.
- Dernek Kontrolleri: Isparta İl merkezinde 2 dernekte yapılan kontrollerde, kumar oynayan 7 şahsa toplamda 28.385 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı ve 4.080 TL paranın kamuya geçirilmesi sağlandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için son derece değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini önemle vurguluyoruz.
Tüm bu sonuçlar Ispartalı hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için alınan önemli adımların bir göstergesidir.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Tüm bu sonuçlar Ispartalı hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için alınan önemli adımların bir göstergesidir.
Isparta Emniyet Müdürlüğü