Isparta'da 65 Yaş Üstü Halk Otobüslerinde Ücretsiz Taşınması İçin Girişim

Isparta Belediye Başkanı, 65 Yaş Üstü ve Engellilerin Halk Otobüslerinde Ücretsiz Taşınması İçin Girişimde Bulundu

Isparta şehir içi ulaşımını sağlayan Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelliler için almış olduğu ücretsiz taşıma kararı sonrasında tepkilere neden olmuştu. Bu konu üzerine harekete geçen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halk Otobüsleri ile yapılan ücretsiz taşıma uygulamasını yeniden hayata geçirmek amacıyla harekete geçti.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilerin yeniden Halk Otobüsleri'nde ücretsiz taşınması için konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bu öneri, Meclis üyeleri tarafından gündeme alındı ve Cuma günü yapılacak olan toplantıda bir karara bağlanacak.

İhtimallere göre, Belediye'nin Halk Otobüsleri Kooperatifine maddi destek sağlaması, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilerin ücretsiz ulaşım hakkının yeniden tesis edilmesine yardımcı olabilir.

Bu haber, Isparta'da Halk Otobüsleri Kooperatifinin 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için ücretsiz taşıma uygulamasını iptal etmesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bu kararı yeniden gözden geçirmek amacıyla Meclis'e taşımasını içermektedir. Kararın Cuma günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.