 İş İnsanı Mehmet Ali Köroğlu, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağladı

- Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, Pembe-yeşil renklere sahip iş insanı Mehmet Ali Köroğlu'nun cömert katkılarıyla destekleniyor. Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, iş insanı Köroğlu'nu işyerinde ziyaret ederek sunduğu maddi destek için teşekkür etti.Köroğlu, Isparta 32 Spor'a 1. Lig hedefi doğrultusunda başarılar dileyerek, kulübün gelecekteki başarılarına inancını ifade etti. Bu destekle, Isparta 32 Spor'un daha üst liglere yükselme şansı daha da arttı.Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, İş İnsanı Mehmet Ali Köroğlu'na sunduğu cömert katkılardan dolayı minnettarlıkla teşekkür ederken, tüm kent sakinlerini kulüplerine destek olmaya davet etti. Isparta 32 Spor'un, hem yerel hem de ulusal düzeyde başarılarına ulaşabilmesi için toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Isparta 32 Spor, Köroğlu'nun desteğiyle daha da güçlenerek 1. Lig hedefine ulaşmak için motive olmuş durumda. Futbol severler, kulüplerine olan desteklerini artırarak takımın başarısına katkı sağlayabilirler.