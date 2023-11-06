ÖSYM Başkanı Ersoy YKS Tarihini Açıkladı: 8-9 Haziran 2024



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, 2024 sınav takvimini internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılına ilişkin sınav takvimine "osym.gov.tr" internet sitesinden erişilebileceğini belirtti. Ayrıca, YKS için başvuruların 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacağını ve sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Açıklamasında ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimine ilişkin de bilgiler veren Ersoy, KPSS sınavlarının çeşitli oturumlarının Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacağını ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 yılında toplamda 50'nin üzerinde sınav uygulaması gerçekleştireceklerini ve bu sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diledi. Ersoy, ÖSYM olarak adayların emeklerinin karşılığını almaları için büyük bir titizlikle çalışacaklarını ve sınav takvimine yeni sınavlar eklenmesi ihtimaline dikkat çekti.

Ersoy ayrıca, ÖSYM'nin elli yıllık geçmişi, kurumsal kapasitesi ve uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini belirterek, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara uyum sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Bu haber, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un 2024 sınav takvimini açıklaması ve YKS'nin 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağına dair bilgileri içermektedir. Adaylar, sınavlara yönelik başvuru tarihleri ve diğer detaylar için "osym.gov.tr" internet sitesini ziyaret edebilirler.