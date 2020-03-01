Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesinde bulunan, Meram Belediyesine ait Altuncan Hatun Aile Merkezi sosyal tesislerinde Medicana Hastanesinde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.Mine ÖZTÜRK tarafından "diyabet" konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan Dernek Başkanı Salih Şevket YILMAZ, “ günümüzde sıkça rastlanan Diyabet (Şeker) Hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için dernek olarak bu tür etkinlikleri yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını değerli doktorumuzun sunumunu yapacaklarını ve salonda bulunan tüm hazuruna katılımlarından dolayı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.Açılış konuşmasının ardından Dr.Mine ÖZTÜRK hastalık ile ilgili etkinliğe katılanlara bilgi verdi. Günde üç öğün yemek yemeden vazgeçerek, iki öğün yemek yemenin sağlığa yararlı olduğunu, boy kilo oranına dikkat edilmesini, sofradan tam doymadan kalmamız gerektiğini, diyabeti iyi yönetmenin önemli olduğunu, kendini iyi eğiten bir diyabetli, diyabetli ailesi ve yakınlarının sorunsuz yaşayabileceğini ve morali yüksek tutmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan ÖZTÜRK, Sağlıklı beslenmek şeker hastalığına karşı önemli bir tedbirdir" diye konuştu.Konferans sonunda Dernek Başkanı YILMAZ, Dr.Mine ÖZTÜRK’e plaket ve hediye takdim ederek, katılımcılar ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi.