Cumartesi gecesi içinde oturan bir aile olduğu halde yıkılan ev için belediyenin daha önce mail-i inhidam (yıkım) kararı verdiği öğrenildi.Tehlike arz ettiği için belediye tarafından tespiti yapılarak yıkımı için ev sahibine tebliğ yapılan evde kalan aileden kimsenin yaralanmaması ise teselli oldu.Gece belediye ekipleri tarafından otele yerleştirilen aileye daha önce belediye ve kaymakamlıkça sosyal yardım yapıldığı öğrenildi.Yıkılan evle ilgili mal sahibine ve kiracıya uyarı yapıldığı ve ilgili raporun yapı mahalline asıldığı kaydedildi.Belediye tarafından yıkımı için karar alınan birçok evin daha bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun boş evler olduğu öğrenildi.Kaynak: Özyalvaç