isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA'DA BAĞIMLILIK VE PSİKOLOJİK SORUNLARA MANEVİ ÇÖZÜM REÇETESİ

ISPARTA
G.Tarihi: 23.04.2026 00:16
0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

ISPARTA’DA BAĞIMLILIK VE PSİKOLOJİK SORUNLARA MANEVİ ÇÖZÜM REÇETESİ: “MUTLULUĞU YAŞAMAK” PANELİNE YOĞUN İLGİ

Isparta’da, kötü alışkanlıklar ve psikolojik rahatsızlıklarla mücadele edenlere umut ışığı olmayı hedefleyen önemli bir panel düzenlendi. “2026 Bağımsızlık Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Bütün Kötü Alışkanlıklardan, Kaygı-Stres ve Depresyondan Kurtularak Mutluluğu Yaşamak” konulu panel, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Isparta Mutluluk Derneği tarafından organize edilen program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahilerle manevi bir atmosferde başladı. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan semazen gösterileri de izleyicilerden büyük alkış topladı.

“Manevi Rehberlik Olmadan Rehabilitasyon Yetersiz Kalır”

Panele konuşmacı olarak katılan Fizik Yüksek Mühendisi, Mutasavvıf ve Yazar Dr. Abdulcabbar Boran, yaptığı konuşmada çarpıcı tespitlerde bulundu. Kur’ân-ı Kerim’in insanlık için gerçek bir “mutluluk reçetesi” olduğunu vurgulayan Boran, stres, kaygı ve kötü alışkanlıklardan kurtuluşun ancak Allah’ın emirlerini hayata tatbik etmekle mümkün olabileceğini ifade etti.

Bağımlılıkların temelinde nefsin hastalıklarının yattığını belirten Dr. Boran, kalıcı kurtuluşun yolunun nefs tezkiyesi (nefsi arındırma) ve zikir ibadetinden geçtiğini söyledi. Tıbbi rehabilitasyonun tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken Boran, manevî bir rehberlikle desteklenmeyen süreçlerin, kişinin eski kötü alışkanlıklarına dönmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Kurtuluşun 3 Adımlı Formülü Açıklandı

Panelde, manevi sıkıntılardan ve bağımlılıklardan kurtulmak isteyenler için şu üç adımlı formül sunuldu:

  1. Kalpten Allah’a ulaşmayı dilemek.

  2. Bu dilekle birlikte kalbin Allah’a dönmesiyle huşûya ulaşılması ve mürşidin (manevi rehberin) Allah’tan istenmesi.

  3. Allah’ın ismini zikrederek nefs tezkiyesini gerçekleştirmek.

Duygusal Anlar ve Tıbbi Yaklaşım

Programda, bağımlılık ve manevî sıkıntılardan kurtulmayı başaran kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı belgesel gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Belgesel, izleyicilere umut aşılarken büyük beğeni topladı.

Diğer panelistlerden Isparta UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, bağımlılıkla mücadele eden ailelerin yaşadığı sosyolojik zorluklara değinirken, Dr. Ayşe Sayı ise konuyu tıbbî ve psikolojik yönleriyle ele alarak tedavi sürecinde manevî boyutun önemine dikkat çekti.

Siyaset ve STK Dünyasından Tam Destek

Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda protokol üyeleri de söz aldı.

Panele katılan Bağımsız Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Dr. Abdulcabbar Boran’ın etraflıca bilgiler verdiğini ve çok güzel bir anlatım gerçekleştirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz Şehitleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatıma Tarhan ise programı çok faydalı bulduğunu ifade ederek, “Toplumun buna ihtiyacı var. Bu tür programların daha geniş kitlelere ulaşması gerekiyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12345678910111213141516171819202122232425

isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

