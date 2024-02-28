Isparta'da 35. Vergi Haftası Coşkusu

Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlikle karşılanıyor. Bu kapsamda Isparta İl Defterdarı Osman Kocaş ve defterdarlık çalışanları, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Çelenk sunma töreninin ardından, İl Defterdarı Osman Kocaş ve defterdarlık çalışanları, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan konuşmada kamu hizmetlerinin temel finans kaynağının vatandaşların ödediği vergiler olduğunu vurgulayan Vali Baruş, vergi ödeme konusundaki duyarlılığın kamu hizmetlerinin nitelik ve kalitesini artırdığını belirtti.Vali Baruş, vergi bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Her Türk vatandaşına vergi ödemenin vatandaşlık bilincinin temel gereklerinden biri olduğunu çok iyi anlatmamız lazım. Devlete karşı vergi borcumuzu ödemediğimizde vatandaşlık bağımız sorgulanır. Bu nedenle vergi bilincinin özellikle gençlerden başlayarak artırılması gerekiyor." dedi.Isparta'nın vergi bilinci konusunda başarılı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Baruş, yüzde 90’ın üzerinde tahsilat oranına ulaşıldığını ve Türkiye genelinde 6. sırada yer aldıklarını ifade etti. Ayrıca, vergi hassasiyeti gösteren mükelleflere teşekkür ederek, rekortmen mükelleflerin örnek alınmasını ve bu hassasiyetin artarak devam etmesini diledi.Defterdar Kocaş ise Vali Baruş’a Isparta’nın vergi istatistikleri ve Vergi Haftası boyunca düzenleyecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi. Vali Baruş, yapılan çalışmalar için teşekkür ederek Vergi Haftası'nın kutlu olmasını temenni etti.