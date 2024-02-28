ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

GÜLKENT KAVŞAĞI'NDA AK PARTİ SEÇİM AFİŞİNİN YIRITILMASI

26.02.2024 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Gülkent Kavşağı Shell benzinlik yanında bulunan Isparta Belediyesine ait reklam panolarında Ak Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü BAŞDEĞİRMEN’e ait afişlerin yırtılması olayı ile ilgili olarak; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kamera görüntüleri ve çevrede bulunan işyeri kamera görüntüleri titizlikle incelenmiş, şüpheli eşgaline yönelik yapılan araştırmalar sonucunda; Bahçelievler Mah. Isparta Otogarı civarında saat 23.30 sıralarında yakalanan şüpheli şahsın Y.D olduğu, yapılan GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan 21 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu tespiti yapılan şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda adli işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ