

Isparta Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca'dan Vergi Haftası Mesajı

Isparta Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca, Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası vesilesiyle bir mesaj yayınladı:

"Verginin toplumun her kesimine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının gönüllü olarak arttırılması amacıyla kutlanan Vergi Haftası'nı bir kez daha coşkuyla karşılıyoruz.

Toplumların ekonomik ve kültürel gelişiminde vergi bilincinin yüksek olması önemli bir faktördür. Vergiler, kamusal harcamaların finansmanında kilit bir rol oynamaktadır. Kamusal hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve vergi direncini azaltmak için adil bir vergi sistemi oluşturulmalıdır. Vergi bilincinin artması, bu temel amaca ulaşmada kilit bir unsurdur.

Vergi gelirlerini artırmak ve etkin bir vergi sistemi oluşturmak için birlikte hareket etmek, ülkemizi ekonomik başarıya taşıyacak temel bir yoldur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olarak, mali idaremize önemli destek sağlamaktayız. TÜRMOB camiası olarak, gelecekte de mali idaremizle işbirliği içinde çalışarak vergi sistemimizin düzgün işlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Maliye Bakanlığı çalışanları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutluyor; vergi bilincinin artması ve ülkemizin daha aydınlık yarınlarına ulaşması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."